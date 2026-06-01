Gorre

Grandmont et son Trésor en Limousin étape Gorre

Eglise Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez ou redécouvrez l’ensemble des reliquaires dispersés dans le département par l’évêque de Limoges à différentes églises de son diocèse après la dissolution de l’abbaye et juste avant la Révolution. La plupart d’entre eux sont restés à Grandmont au moins 500 ans. La petite moitié qui reste forme une sorte de musée départemental décentralisé, dans différentes communes du département. Ces objets, insuffisamment valorisés à cause de leur dispersion géographique, constituent le plus bel ensemble d’orfèvrerie limousine conservé en Limousin, dont s’enorgueillirait un musée prestigieux. Ce trésor représente une histoire collective pour le Limousin et l’Aquitaine des Plantagenêts. En ce 20 juin, venez admirer la croix reliquaire de l’église de Gorre. .

Eglise Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 01 07

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English : Grandmont et son Trésor en Limousin étape Gorre

L’événement Grandmont et son Trésor en Limousin étape Gorre Gorre a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Ouest Limousin