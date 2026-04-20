Gorre

Marché fermier semi-nocturne à Gorre et concert gratuit

Place de l’église Gorre Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Durant l’été, producteurs, communes et la Communauté de Communes Ouest Limousin, vous donnent rendez-vous pour des marchés fermiers semi nocturnes, les jeudis à partir de 18h, dans différentes communes de l’Ouest Limousin. Sur place, produits locaux, frais et cuisinés, raviront vos papilles et peuvent être consommés sur place autour de tablées conviviales. Sur place également: buvette, grill. N’oubliez pas vos assiettes et vos couverts ! Vous assisterez également au concert du groupe 50/50. .

Place de l’église Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 21 tourisme@ouestlimousin.com

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English : Marché fermier semi-nocturne à Gorre et concert gratuit

L’événement Marché fermier semi-nocturne à Gorre et concert gratuit Gorre a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Ouest Limousin