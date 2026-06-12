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Concert au marché fermier: Kay Boom Pensol

Concert au marché fermier: Kay Boom Pensol

Concert au marché fermier: Kay Boom Pensol jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Plac des Tilleuls

Ville : 87440 Pensol

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Pensol

Concert au marché fermier: Kay Boom

Plac des Tilleuls Pensol Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Lors du marché fermier semi nocturne profitez du concert du groupe Kay Boom. Kay Boom, c’est un groupe de 4 amis passionnés de musique, aux influences très diverses, qui font des reprises plutôt rock (mais pas que…) des années 60 à nos jours. Des concerts énergiques, avec des adaptations originales et des morceaux que l’on n’a pas forcément l’habitude d’entendre. Bons moments garantis!   .

Plac des Tilleuls Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 71 06 

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English : Concert au marché fermier: Kay Boom

L’événement Concert au marché fermier: Kay Boom Pensol a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Ouest Limousin

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