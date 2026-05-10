Concert au Temple Temple protestant Saintes
Concert au Temple Temple protestant Saintes samedi 13 juin 2026.
Saintes
Concert au Temple
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
C’est avec le chœur d’hommes Chor’Hom que nous aurons le plaisir de vous retrouver pour un voyage musical. Le concert est donné au profit du Comité 17 de l’association France Parkinson. A bientôt pour partager ce moment !
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Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 06 36
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English :
The Chor?Hom men’s choir will take you on a musical journey. The concert will benefit the Comité 17 of the France Parkinson association. We look forward to seeing you there!
L’événement Concert au Temple Saintes a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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