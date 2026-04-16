Concert Aubades au Château de Chenonceau Chenonceaux
Concert Aubades au Château de Chenonceau Chenonceaux jeudi 14 mai 2026.
Chenonceaux
Concert Aubades au Château de Chenonceau
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le chœur de maitrise d’Antony viendra chanter dans les jardins de Chenonceau le 14 mai.
Le chœur de maitrise d’Antony viendra chanter dans les jardins de Chenonceau le 14 mai. .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire vanina@tanganyika.com
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English :
The Antony choir will sing in the gardens of Chenonceau on May 14th.
L’événement Concert Aubades au Château de Chenonceau Chenonceaux a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER