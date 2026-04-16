Chenonceaux

Concert Aubades au Château de Chenonceau

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le chœur de maitrise d’Antony viendra chanter dans les jardins de Chenonceau le 14 mai.

Le chœur de maitrise d’Antony viendra chanter dans les jardins de Chenonceau le 14 mai. .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire vanina@tanganyika.com

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English :

The Antony choir will sing in the gardens of Chenonceau on May 14th.

L’événement Concert Aubades au Château de Chenonceau Chenonceaux a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER