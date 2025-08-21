Randonnée sur les bords du Cher Chenonceaux Indre-et-Loire
Durée : 120 Distance : 8000.0
La commune de Chenonceaux est célèbre grâce à son château mondialement connu. Savez-vous qu’elle possède également bien d’autres richesses ? Barrage à aiguilles, maison éclusière, vignoble… marchez, découvrez !
English : Hiking on the banks of the Cher
Chenonceaux is known for its world famous chateau but the village has many other riches to discover. A needle dam, a lock-keeper’s house, a vineyard… walk and see!
Deutsch : Wandern am Ufer des Cher
Die Gemeinde Chenonceaux ist dank ihres weltberühmten Schlosses berühmt. Wussten Sie, dass sie auch viele andere Schätze besitzt? Nadelstaudamm, Schleusenhaus, Weinberge… wandern Sie, entdecken Sie!
Italiano :
Chenonceaux è famosa per il suo castello, conosciuto in tutto il mondo. Ma sapevate che vanta anche molti altri tesori? La diga ad aghi, la casa del guardiano delle chiuse, i vigneti… fate una passeggiata e scopriteli!
Español : Senderismo a orillas del Cher
Chenonceaux es famoso por su castillo. Pero, ¿sabía que también posee muchos otros tesoros? Presa de agujas, casa del esclusero, viñedos… ¡dé un paseo y descúbralos!
