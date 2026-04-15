Rendez-vous aux Jardins « La Vue », Château de Chenonceau, Chenonceaux

Rendez-vous aux Jardins « La Vue » 6 et 7 juin Château de Chenonceau Indre-et-Loire

Gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans. Tous les tarifs sur www.chenonceau.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

« Jeu de Piste » spécial « vue » sur les jardins de Chenonceau Document distribué en billetterie à partir de 6 ans

Et découverte finale de plantes et fleurs étranges et jamais vues dans le Potager du château.

Château de Chenonceau Rue du Château, 37150 Chenonceaux, France Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33820209090 http://www.chenonceau.com Le château de Chenonceau est un « bâtiment paysage » où l’architecture et le paysage sont intimement liés, où le juste équilibre a été trouvé entre la pierre, l’eau et le végétal. Tous ses jardins architecturés, allant de la Renaissance à des créations contemporaines, sont de véritables jardins de mémoire faisant résonner l’histoire tout entière du château. Une des principales protagonistes du domaine fut Catherine de Médicis qui, avec l’aide de l’artisan et savant français Bernard Palissy, conçoit le jardin vert, dont un chêne vert de plus de 200 ans constitue aujourd’hui le point d’orgue. Puis, la Reine de France imagine son propre jardin à la française, faisant écho au jardin régulier de Diane de Poitiers situé dans la partie orientale du domaine. Ce dernier est redessiné au XIXe siècle par Achille Duchêne, fils du jardiniste Henri Duchêne, avec qui il a notamment travaillé sur le jardin du château de Bouges, tous deux soucieux de ranimer le jardin à la française dont ils diffusent le modèle dans le monde entier. Ici, le jardin de Diane est encadré par un chemin de promenade en terrasses offrant une perspective plongeante sur un grand quadrilatère de plus d’un hectare. Ce dernier s’organise en parterres triangulaires de pelouse autour d’un jet d’eau central de six mètres de haut. D’autres aménagements tels un labyrinthe, un potager et une orangerie animent l’espace paysager, tandis qu’une équipe de fleuristes, dont Jean-François Boucher, scénographe floral du château, élu Meilleur Ouvrier de France en 2000, veille, chaque semaine, au renouvellement de près de 200 bouquets sur le domaine. En 2008, le jardin hommage croisé à Russell Page et François-Xavier Lalanne, jardin à l’anglaise, a été réalisé par Nicholas Tomlan, directeur botanique du château, d’après les plans de jardin dessinés par Russell Page, grand paysagiste anglais du XXe siècle. Parkings de grande capacité.

« Jeu de Piste » spécial « vue » sur les jardins de Chenonceau Document distribué en billetterie à partir de 6 ans

©marc jauneaud