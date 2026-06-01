Chenonceaux

Rendez-vous aux jardins jeu de piste Château de Chenonceau

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous aux Jardins jeu de piste au Château de Chenonceau

Rendez-vous aux Jardins jeu de piste au Château de Chenonceau .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Rendez-vous aux Jardins en Pays Loire Touraine on Saturday June 7 and Sunday June 8, at Château de Chenonceau. From 2pm to 5pm, a visit will be organized around the dry garden, a landscaping choice that responds to environmental issues.

L’événement Rendez-vous aux jardins jeu de piste Château de Chenonceau Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-30 par ADT 37