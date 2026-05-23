Chenonceaux

Visite guidée du Château de Chenonceau

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-02 10:30:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20

Pendant les vacances, découvrez ou redécouvrez le Château de Chenonceau lors d’une visite guidée. Pendant environ une heure, le guide de l’Office de Tourisme vous plongera dans l’histoire du Château des dames à travers un parcours dans lequel vous découvrirez son histoire et son architecture.

Pendant les vacances, découvrez ou redécouvrez le Château de Chenonceau lors d’une visite guidée. Pendant environ une heure, le guide de l’Office de Tourisme vous plongera dans l’histoire du Château des dames à travers un parcours dans lequel vous découvrirez son histoire, son architecture, ses propriétaires… Plus rien n’aura de secret pour vous !

Tarif (à partir de 7 ans) 5€

En supplément du billet d’entrée.

ATTENTION !

Afin d’accéder à la visite guidée, l’achat d’un billet d’entrée pour le Château de Chenonceau est obligatoire.

Informations supplémentaires

Visite en français uniquement

Vacances d’automne et d’hiver visite en intérieur

Vacances de printemps et d’été La visite guidée se fait en extérieur pour des raisons logistique et de confort de visite afin 5 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

GUIDED TOUR OF CHÂTEAU DE CHENONCEAU in July and August at 11am and 3pm

No guided tour on Sundays and August 15th

L’événement Visite guidée du Château de Chenonceau Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER