Chenonceaux

Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance

Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance 65 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chenonceau.com

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English :

An original visit: the art of perfume during the Renaissance

L’événement Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER