Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance Chenonceaux
Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance Chenonceaux samedi 30 mai 2026.
Chenonceaux
Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 65 – 65 – EUR
65
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance
Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance 65 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chenonceau.com
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English :
An original visit: the art of perfume during the Renaissance
L’événement Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER