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Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance Chenonceaux

Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance Chenonceaux

Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance Chenonceaux samedi 30 mai 2026.

Ville : 37150 Chenonceaux

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 65 65 65 Tarif de base plein tarif

Chenonceaux

Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR
65
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31

Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance
Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance 65  .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   info@chenonceau.com

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English :

An original visit: the art of perfume during the Renaissance

L’événement Visite inédite l’art de se parfumer à la Renaissance Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

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