Dégustation à la Cave pour la fête des pères Chenonceaux
Dégustation à la Cave pour la fête des pères Chenonceaux dimanche 21 juin 2026.
Chenonceaux
Dégustation à la Cave pour la fête des pères
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dégustation à la Cave pour la fête des pères, réservation en ligne.
Dégustation à la Cave pour la fête des pères, réservation en ligne. 45 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire welcome@chenonceau.com
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English :
Father’s Day tasting at La Cave, online reservation.
L’événement Dégustation à la Cave pour la fête des pères Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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