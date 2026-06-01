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Dégustation à la Cave pour la fête des pères Chenonceaux

Dégustation à la Cave pour la fête des pères Chenonceaux

Dégustation à la Cave pour la fête des pères Chenonceaux dimanche 21 juin 2026.

Ville : 37150 Chenonceaux

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 45 45 45 Tarif de base plein tarif

Chenonceaux

Dégustation à la Cave pour la fête des pères

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Dégustation à la Cave pour la fête des pères, réservation en ligne.
Dégustation à la Cave pour la fête des pères, réservation en ligne. 45  .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   welcome@chenonceau.com

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English :

Father’s Day tasting at La Cave, online reservation.

L’événement Dégustation à la Cave pour la fête des pères Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

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