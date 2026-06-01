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Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins Chenonceaux

Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins Chenonceaux

Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins Chenonceaux dimanche 21 juin 2026.

Ville : 37150 Chenonceaux

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 45 45 45 Tarif de base plein tarif

Chenonceaux

Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins réservation en ligne
Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins réservation en ligne 45  .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   info@chenonceau.com

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English :

Secrets de roses: a fragrant tour of the gardens online reservation

L’événement Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

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