Chenonceaux

Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins réservation en ligne

Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins réservation en ligne 45 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chenonceau.com

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English :

Secrets de roses: a fragrant tour of the gardens online reservation

L’événement Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER