Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins Chenonceaux
Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins Chenonceaux dimanche 21 juin 2026.
Chenonceaux
Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins réservation en ligne
Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins réservation en ligne 45 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chenonceau.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Secrets de roses: a fragrant tour of the gardens online reservation
L’événement Secrets de roses parcours parfumé dans les jardins Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
À voir aussi à Chenonceaux (Indre-et-Loire)
- Randonnée dinatoire Chenonceaux 6 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins jeu de piste Château de Chenonceau Chenonceaux 6 juin 2026
- Rendez-vous aux Jardins « La Vue », Château de Chenonceau, Chenonceaux 6 juin 2026
- Visite guidée du Château de Chenonceau Chenonceaux 2 juillet 2026
- Dégustation sous les étoiles Château de Chenonceau Chenonceaux 18 juillet 2026