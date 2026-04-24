Randonnée dinatoire Chenonceaux
Randonnée dinatoire Chenonceaux samedi 6 juin 2026.
Chenonceaux
Randonnée dinatoire
11 Rue du Château Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 28 – 28 – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
8ème édition de la randonnée dinatoire normande de Chenonceaux. le samedi 6 juin 2026. Partez pour une balade gourmande aux couleurs de la Normandie ! Sur réservation uniquement, places limitée , inscriptions avant le 30 mai 2026, tarif de 28 €.
8ème édition de la randonnée dinatoire normande de Chenonceaux. le samedi 6 juin 2026. Partez pour une balade gourmande aux couleurs de la Normandie ! Ambiance conviviale garantie, tenue normande ou militaire bienvenue et surprises tout au long du parcours. Sur réservation uniquement, places limitées, inscriptions avant le 30 mai 2026, tarif de 28 €. 28 .
11 Rue du Château Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 90 13 cdf.chenonceaux@gmail.com
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English :
8th edition of the Normandy Dinner Tour of Chenonceaux. Saturday, June 6, 2026. Set off for a gourmet stroll in the colors of Normandy! By reservation only, places limited, registration by May 30, 2026, price 28?
L’événement Randonnée dinatoire Chenonceaux a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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