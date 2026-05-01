Visite botanique des jardins historiques Chenonceaux
Visite botanique des jardins historiques Chenonceaux samedi 30 mai 2026.
Chenonceaux
Visite botanique des jardins historiques
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les visites botaniques
Découvrez les Jardins Historiques de Chenonceau, accompagnés par le directeur botanique,
pendant 1h30, du Potager des Fleurs aux Jardins de Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, en passant par le Jardin, hommage à Russell Page.
Sur réservation uniquement
Les visites botaniques
Découvrez les Jardins Historiques de Chenonceau, accompagnés par le directeur botanique,
pendant 1h30, du Potager des Fleurs aux Jardins de Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, en passant par le Jardin, hommage à Russell Page.
Sur réservation uniquement nombre de places limité 35 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com
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English :
Botanical tours
Discover the Historic Gardens of Chenonceau, accompanied by the botanical director,
for 1h30, from the Potager des Fleurs to the Gardens of Catherine de Médicis and Diane de Poitiers, via the Garden, a tribute to Russell Page.
By reservation only
L’événement Visite botanique des jardins historiques Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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