Dégustation en accords mets et vins Chenonceaux vendredi 12 juin 2026.

Chenonceaux

Dégustation en accords mets et vins

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-19

Dégustation en accords mets et vins, réservation en ligne.

Dégustation en accords mets et vins, réservation en ligne. 65 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com

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English :

Wine and food tastings at the Cave des Dômes, book online.

L’événement Dégustation en accords mets et vins Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER