Dégustation en accords mets et vins Chenonceaux
Dégustation en accords mets et vins Chenonceaux vendredi 12 juin 2026.
Chenonceaux
Dégustation en accords mets et vins
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 65 – 65 – EUR
65
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19
Dégustation en accords mets et vins, réservation en ligne.
Dégustation en accords mets et vins, réservation en ligne. 65 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com
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English :
Wine and food tastings at the Cave des Dômes, book online.
L’événement Dégustation en accords mets et vins Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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