Masterclass cuisine

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 95 – 95 – EUR

95

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Evènement insolite Masterclass cuisine

Réservation en ligne

Evènement insolite Masterclass cuisine

Réservation en ligne 95 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire welcome@chenonceau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unusual event: Masterclass cuisine

Online booking

L’événement Masterclass cuisine Chenonceaux a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER