Masterclass cuisine Chenonceaux
Masterclass cuisine Chenonceaux dimanche 19 avril 2026.
Masterclass cuisine
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 95 – 95 – EUR
95
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Evènement insolite Masterclass cuisine
Réservation en ligne
Evènement insolite Masterclass cuisine
Réservation en ligne 95 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire welcome@chenonceau.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Unusual event: Masterclass cuisine
Online booking
L’événement Masterclass cuisine Chenonceaux a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER