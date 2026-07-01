Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie Chenonceaux
samedi 18 juillet 2026 · Chenonceaux
Informations pratiques
Chenonceaux
Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 130 – 130 – EUR
130
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie
Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie 130 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chenonceau.com
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English :
Dinner with Food and Wine Pairings at the Orangerie
L’événement Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie Chenonceaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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