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AGENDA · Chenonceaux

Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie Chenonceaux

samedi 18 juillet 2026 · Chenonceaux

Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie Chenonceaux

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
37150 Chenonceaux
Département
Indre-et-Loire
Tarif
130 130 130 Tarif de base plein tarif

Chenonceaux

Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 130 – 130 – EUR
130
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie
Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie 130  .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   info@chenonceau.com

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English :

Dinner with Food and Wine Pairings at the Orangerie

L’événement Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie Chenonceaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

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