Informations pratiques

Chenonceaux

Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 130 – 130 – EUR

130

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie

Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie 130 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chenonceau.com

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English :

Dinner with Food and Wine Pairings at the Orangerie

L’événement Dîner en accords mets et vins à l’Orangerie Chenonceaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER