Chenonceaux

Rencontre avec une herboriste dans l’apothicairerie de la reine

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Rencontre avec une herboriste dans l’apothicairerie de la reine au Château de Chenonceau.

Rencontre avec une herboriste dans l’apothicairerie de la reine au Château de Chenonceau. .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet a naturopathic herbalist in the Queen’s Apothecary’s at Château de Chenonceau. Free entertainment from 2pm to 4pm.

L’événement Rencontre avec une herboriste dans l’apothicairerie de la reine Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER