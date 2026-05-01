Rencontre avec une herboriste dans l’apothicairerie de la reine Chenonceaux
Rencontre avec une herboriste dans l’apothicairerie de la reine Chenonceaux jeudi 14 mai 2026.
Chenonceaux
Rencontre avec une herboriste dans l’apothicairerie de la reine
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Rencontre avec une herboriste dans l’apothicairerie de la reine au Château de Chenonceau.
Rencontre avec une herboriste dans l’apothicairerie de la reine au Château de Chenonceau. .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com
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English :
Meet a naturopathic herbalist in the Queen’s Apothecary’s at Château de Chenonceau. Free entertainment from 2pm to 4pm.
L’événement Rencontre avec une herboriste dans l’apothicairerie de la reine Chenonceaux a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER