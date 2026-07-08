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Visite Sous les étoiles de Chenonceau Chenonceaux

jeudi 23 juillet 2026 · Chenonceaux

Visite Sous les étoiles de Chenonceau Chenonceaux

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
37150 Chenonceaux
Département
Indre-et-Loire
Tarif
50 50 50 Tarif de base plein tarif

Chenonceaux

Visite Sous les étoiles de Chenonceau

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Visite sous les étoiles de Chenonceau
Une soirée unique, sous les étoiles de Chenonceau,

Visite guidée par un conférencier , à la tombée de la nuit
Visite inédite sous les étoiles de Chenonceau
Une soirée unique, sous les étoiles de Chenonceau,

Visite guidée par un conférencier , à la tombée de la nuit 50  .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

%ABTour Under the %E9Stars at Chenonceau %BB
A unique evening under the %E9stars at Chenonceau,

Guided tour led by a lecturer, %E0as night falls

L’événement Visite Sous les étoiles de Chenonceau Chenonceaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

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