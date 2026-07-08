Informations pratiques

Chenonceaux

Visite Sous les étoiles de Chenonceau

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Visite sous les étoiles de Chenonceau

Une soirée unique, sous les étoiles de Chenonceau,

Visite guidée par un conférencier , à la tombée de la nuit

Visite inédite sous les étoiles de Chenonceau

Une soirée unique, sous les étoiles de Chenonceau,

Visite guidée par un conférencier , à la tombée de la nuit 50 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

%ABTour Under the %E9Stars at Chenonceau %BB

A unique evening under the %E9stars at Chenonceau,

Guided tour led by a lecturer, %E0as night falls

L’événement Visite Sous les étoiles de Chenonceau Chenonceaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER