Visite Sous les étoiles de Chenonceau Chenonceaux
jeudi 23 juillet 2026 · Chenonceaux
Informations pratiques
Chenonceaux
Visite Sous les étoiles de Chenonceau
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Visite sous les étoiles de Chenonceau
Une soirée unique, sous les étoiles de Chenonceau,
Visite guidée par un conférencier , à la tombée de la nuit
Visite inédite sous les étoiles de Chenonceau
Une soirée unique, sous les étoiles de Chenonceau,
Visite guidée par un conférencier , à la tombée de la nuit 50 .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
%ABTour Under the %E9Stars at Chenonceau %BB
A unique evening under the %E9stars at Chenonceau,
Guided tour led by a lecturer, %E0as night falls
L’événement Visite Sous les étoiles de Chenonceau Chenonceaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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