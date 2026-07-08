Informations pratiques

Chenonceaux

Noël à Chenonceau Noëls & traditions du monde

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-28

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-11-28

Cette année, Chenonceau rend hommage à l’esprit et aux traditions de Noël. Celles de notre enfance, celles dont nous rêvons… Entièrement repensées par l’œil de notre scénographe M.O.F, Jean François Boucher et son équipe de l’Atelier Floral du château.

Cette année, Chenonceau rend hommage à l’esprit et aux traditions de Noël.

Celles de notre enfance, celles dont nous rêvons…

Entièrement repensées par l’œil de notre scénographe M.O.F, Jean François Boucher et son équipe de l’Atelier Floral du château.

Ils redessinent les coutumes de Noël françaises, mais aussi celles de la Grande Bretagne, de l’Allemagne, des Amériques, du Japon, de l’Islande…Entre autres !

Un clin d’œil aux visiteurs venus ici du monde entier.

La grande Galerie sur la rivière devient une salle de bal Viennoise, les incroyables cuisines dans les piles du pont, se partagent entre l’Inde, ses couleurs et ses odorantes épices, la Provence et ses treize desserts, et, l’Alsace…

Un univers, chaque année, différent, avec toujours de talentueuses créations végétales en signature. 15 .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 90 07

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English :

This year, Chenonceau pays tribute to the spirit and traditions of Christmas—those from our childhood, the ones we dream of? Completely reimagined by our M.O.F.-certified set designer, Jean-François Boucher, and his team at the Château’s Floral Workshop.

L’événement Noël à Chenonceau Noëls & traditions du monde Chenonceaux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Sud Val de Loire