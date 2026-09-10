Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
samedi 28 novembre 2026 · Auditorium Saint-Pierre des Cuisines · Toulouse
Informations pratiques
Concert Samedi 28 novembre, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00
RÉSERVATION : à partir du 18 novembre 2026, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)
PROGRAMME :
– Symphonie n° 8 d’Antonín Dvořák
– Symphonie concertante de Joseph Haydn
Christophe Millet, direction
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Orchestre symphonique A du Conservatoire
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