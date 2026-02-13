Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Concert Samedi 14 mars, 15h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T15:00:00+01:00 – 2026-03-14T16:00:00+01:00

RÉSERVATION : À partir du lundi 4 Mars, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Concert » L’inspecteur…«

Concert des Choeurs externes

Delphine Armand et Frédéric Terrien, direction

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Chant choral

El Jusuf