Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Concert Dimanche 21 juin, 16h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

RÉSERVATION : À partir du jeudi 11 juin 2026, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

«Voyage baroque à Versailles » avec le Département de musique ancienne et l’ensemble vocal du Conservatoire, Rolandas Muleika, direction.

Concert en partenariat avec le Centre de Musique baroque de Versailles, le Conservatoire à Rayonnement Départemental du Tarn et l’Ecole Musique et Ondes.

PROGRAMME :

Œuvres de Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

MICHEL-RICHARD LALANDE (1657-1726)

Michel‑Richard de Lalande (1657‑1726) fut l’un des plus grands compositeurs de la Cour de Louis XIV, dont il devint le musicien le plus fidèle. Formé à Paris, il s’impose très jeune comme organiste avant d’entrer au service des princesses, puis de remporter en 1683 le prestigieux concours de Maître de la Chapelle du Roi. Au fil des années, il cumule toutes les charges musicales royales, devenant une figure centrale de la vie musicale de Versailles pendant plus de quarante ans.

Lalande excelle surtout dans le grand motet, forme sacrée qu’il porte à son sommet : plus de soixante-dix œuvres pour chœur, solistes et orchestre, où se mêlent rigueur de la prosodie latine, richesse orchestrale et rhétorique baroque. Ses motets — tels que le Te Deum, le De Profundis ou le Miserere — sont joués quotidiennement à la Chapelle Royale et admirés dans toute l’Europe.

Il compose également les Symphonies pour les Soupers du Roi, plus de deux cent cinquante pièces destinées à accompagner les repas officiels de Louis XIV. En revanche, l’opéra lui échappe, monopole de Lully ; il ne s’y aventure qu’à la marge.

Après sa mort en 1726, et avec la Révolution qui ferme chapelles et maîtrises, sa musique tombe dans l’oubli. Pourtant, son œuvre sacrée, d’une ampleur exceptionnelle, reste l’un des sommets du baroque français, marquée par une puissance expressive et une maîtrise orchestrale qui annoncent le siècle suivant.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]

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