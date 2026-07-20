Concert AURORES & CRÉPUSCULES Église Saint-Blaise Mazille

Informations pratiques

Mazille

Concert AURORES & CRÉPUSCULES

Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Concert AURORES & CRÉPUSCULES • Récital de piano

Soirée d’ouverture du 22° Festival Musique en Charolais-Brionnais

BEETHOVEN 32 Variations pour piano WoO.80

WEBEN Drei Stücke pour violoncelle et piano op.11

BEETHOVEN Sonate pour piano op.53 Waldstein

(entracte)

BERG Vier Stücke pour clarinette et piano op.5

BEETHOVEN Sonate pour piano op.11

Juliana Steinbach, piano

Tibi Cziger, clarinette • Éric-Maria Couturier, violoncelle

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026.

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.

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Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert AURORES & CRÉPUSCULES

L’événement Concert AURORES & CRÉPUSCULES Mazille a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais