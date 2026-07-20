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AGENDA · Mazille

Concert AURORES & CRÉPUSCULES Église Saint-Blaise Mazille

samedi 1 août 2026 · Église Saint-Blaise · Mazille

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Église Saint-Blaise
Adresse
Place de l'église
Ville
71250 Mazille
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Mazille

Concert AURORES & CRÉPUSCULES

Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Concert AURORES & CRÉPUSCULES • Récital de piano
Soirée d’ouverture du 22° Festival Musique en Charolais-Brionnais

BEETHOVEN 32 Variations pour piano WoO.80
WEBEN Drei Stücke pour violoncelle et piano op.11
BEETHOVEN Sonate pour piano op.53 Waldstein
(entracte)
BERG Vier Stücke pour clarinette et piano op.5
BEETHOVEN Sonate pour piano op.11

Juliana Steinbach, piano
Tibi Cziger, clarinette • Éric-Maria Couturier, violoncelle

Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026.

22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.

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Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 01 04 86  musique.en.charolais.brionnais@gmail.com

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English : Concert AURORES & CRÉPUSCULES

L’événement Concert AURORES & CRÉPUSCULES Mazille a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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