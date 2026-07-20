Concert AURORES & CRÉPUSCULES Église Saint-Blaise Mazille
samedi 1 août 2026 · Église Saint-Blaise · Mazille
Informations pratiques
Mazille
Concert AURORES & CRÉPUSCULES
Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Concert AURORES & CRÉPUSCULES • Récital de piano
Soirée d’ouverture du 22° Festival Musique en Charolais-Brionnais
BEETHOVEN 32 Variations pour piano WoO.80
WEBEN Drei Stücke pour violoncelle et piano op.11
BEETHOVEN Sonate pour piano op.53 Waldstein
(entracte)
BERG Vier Stücke pour clarinette et piano op.5
BEETHOVEN Sonate pour piano op.11
Juliana Steinbach, piano
Tibi Cziger, clarinette • Éric-Maria Couturier, violoncelle
Festival Musique en Charolais-Brionnais du 1er au 9 août 2026.
22 concerts de piano et musique de chambre avec des artistes de renommée internationale, dans les plus belles églises romanes du territoire ! Autour des concerts, des promenades patrimoniales, des ateliers et moments musicaux gratuits pour tous les publics, des rendez-vous gourmands et gastronomiques.
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Église Saint-Blaise Place de l’église Mazille 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 01 04 86 musique.en.charolais.brionnais@gmail.com
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English : Concert AURORES & CRÉPUSCULES
L’événement Concert AURORES & CRÉPUSCULES Mazille a été mis à jour le 2026-07-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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