Informations pratiques

Seebach

Concert automnal de l’orgue Stieffell

1 rue des Églises Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

[250 ANS DE L’ORGUE STIEFFELL] Participez à un concert itinérant entre l’église catholique et l’église protestante accompagné par un orgue, des cuivres, des flûtes, …

Dans le cadre des 250 ans de l’orgue Stieffell, participez à un concert itinérant entre l’église catholique et l’église protestante accompagné par un orgue, des cuivres, des flûtes, … 0 .

1 rue des Églises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 48 57 61 tatibelle@yahoo.fr

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English :

[250 YEARS OF THE STIEFFELL ORGAN] Take part in a touring concert between the Catholic and Protestant churches, accompanied by organ, brass, flute, …

L’événement Concert automnal de l’orgue Stieffell Seebach a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte