UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Seebach

Concert automnal de l’orgue Stieffell Seebach

dimanche 27 septembre 2026 · Seebach

Concert automnal de l’orgue Stieffell Seebach

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
1 rue des Églises
Ville
67160 Seebach
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Seebach

Concert automnal de l’orgue Stieffell

1 rue des Églises Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

[250 ANS DE L’ORGUE STIEFFELL] Participez à un concert itinérant entre l’église catholique et l’église protestante accompagné par un orgue, des cuivres, des flûtes, …
Dans le cadre des 250 ans de l’orgue Stieffell, participez à un concert itinérant entre l’église catholique et l’église protestante accompagné par un orgue, des cuivres, des flûtes, … 0  .

1 rue des Églises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 48 57 61  tatibelle@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[250 YEARS OF THE STIEFFELL ORGAN] Take part in a touring concert between the Catholic and Protestant churches, accompanied by organ, brass, flute, …

L’événement Concert automnal de l’orgue Stieffell Seebach a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

À voir aussi à Seebach (Bas-Rhin)