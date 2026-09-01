Concert automnal de l’orgue Stieffell Seebach
dimanche 27 septembre 2026 · Seebach
Informations pratiques
Seebach
Concert automnal de l’orgue Stieffell
1 rue des Églises Seebach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
[250 ANS DE L’ORGUE STIEFFELL] Participez à un concert itinérant entre l’église catholique et l’église protestante accompagné par un orgue, des cuivres, des flûtes, …
Dans le cadre des 250 ans de l’orgue Stieffell, participez à un concert itinérant entre l’église catholique et l’église protestante accompagné par un orgue, des cuivres, des flûtes, … 0 .
1 rue des Églises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 48 57 61 tatibelle@yahoo.fr
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English :
[250 YEARS OF THE STIEFFELL ORGAN] Take part in a touring concert between the Catholic and Protestant churches, accompanied by organ, brass, flute, …
L’événement Concert automnal de l’orgue Stieffell Seebach a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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