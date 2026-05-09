Concert Autour de Django Arts Express Ferrières
Concert Autour de Django Arts Express Ferrières samedi 6 juin 2026.
Ferrières
Concert Autour de Django
Arts Express 25 rue de la gare Ferrières Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Autour de Django est un coillectif de musiciens rochelais qui célèbre le jazz manouche et la chanson swing.
Réservation conseillée.
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Arts Express 25 rue de la gare Ferrières 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 07 57 81 artsexpress17@gmail.com
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English :
Autour de Django is a group of musicians from La Rochelle who celebrate gypsy jazz and swing songs.
Reservations recommended.
L’événement Concert Autour de Django Ferrières a été mis à jour le 2026-05-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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