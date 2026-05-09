Concert Milehunevi Ferrières
Concert Milehunevi Ferrières samedi 20 juin 2026.
Ferrières
Concert Milehunevi
23 rue de la Gare Ferrières Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Trois musiciens, Mélodie Laurent et Arnaud, vous plongent dans un univers de soul, jazz et swing.
Sur réservation.
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23 rue de la Gare Ferrières 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 07 57 81 gareauxlapins17@gmail.com
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English :
Three musicians, Mélodie Laurent and Arnaud, plunge you into a world of soul, jazz and swing.
Reservations required.
L’événement Concert Milehunevi Ferrières a été mis à jour le 2026-05-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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