Ferrières

Concert Milehunevi

23 rue de la Gare Ferrières Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Trois musiciens, Mélodie Laurent et Arnaud, vous plongent dans un univers de soul, jazz et swing.

Sur réservation.

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23 rue de la Gare Ferrières 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 07 57 81 gareauxlapins17@gmail.com

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English :

Three musicians, Mélodie Laurent and Arnaud, plunge you into a world of soul, jazz and swing.

Reservations required.

L’événement Concert Milehunevi Ferrières a été mis à jour le 2026-05-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin