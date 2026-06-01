Ombre et lumière du baroque Chefs-d’œuvre de Haëndel par l’Orchestre Universitaire de Picardie Ferrières

Ferrières

Ombre et lumière du baroque Chefs-d’œuvre de Haëndel par l’Orchestre Universitaire de Picardie

Place Armand Niquet Ferrières Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Le jeudi 18 juin 2026 à 20h30, l’église Saint-André de Ferrières accueillera Ombre et lumière du baroque, un concert consacré aux chefs-d’œuvre de Georg Friedrich Haendel, avec Lucile-Lou GAIER, soprano, accompagnée par l’Ensemble Baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie.

Figure centrale de la musique baroque européenne, Haendel a su unir dans son œuvre la grandeur du style italien, la noblesse du goût français et la rigueur germanique. Ses opéras, oratorios et pièces instrumentales révèlent un art exceptionnel du contraste éclat des grandes pages orchestrales, virtuosité des airs, profondeur expressive des scènes lyriques et intensité dramatique des personnages.

Le programme invite à parcourir quelques-unes de ses pages les plus célèbres et les plus émouvantes l’éclatante Arrival of the Queen of Sheba extraite de Salomon, la virtuosité lumineuse de Tornami a vagheggiar dans Alcina, l’émotion suspendue de Lascia ch’io pianga dans Rinaldo, la noblesse poétique de la Water Music, la ferveur du Gloria, la grâce intemporelle de Ombra mai fu dans Serse, le raffinement instrumental du Concerto grosso n°1 en sol majeur, ainsi que deux grands airs de Cléopâtre tirés de Giulio Cesare in Egitto.

Entre ombre et lumière, théâtre des passions, ferveur sacrée et éclat instrumental, ce concert mettra en valeur toute la richesse expressive de l’univers haendélien. La voix agile et lumineuse de Lucile-Lou GAIER rencontrera l’énergie et la sensibilité de l’Ensemble Baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie, jeune formation attachée à faire vivre et partager les œuvres du répertoire baroque.

Une soirée placée sous le signe de la beauté, de l’émotion et du plaisir musical partagé.

Concert organisé par Ferrières en Fête

Le jeudi 18 juin 2026 à 20h30, l’église Saint-André de Ferrières accueillera Ombre et lumière du baroque, un concert consacré aux chefs-d’œuvre de Georg Friedrich Haendel, avec Lucile-Lou GAIER, soprano, accompagnée par l’Ensemble Baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie.

Figure centrale de la musique baroque européenne, Haendel a su unir dans son œuvre la grandeur du style italien, la noblesse du goût français et la rigueur germanique. Ses opéras, oratorios et pièces instrumentales révèlent un art exceptionnel du contraste éclat des grandes pages orchestrales, virtuosité des airs, profondeur expressive des scènes lyriques et intensité dramatique des personnages.

Le programme invite à parcourir quelques-unes de ses pages les plus célèbres et les plus émouvantes l’éclatante Arrival of the Queen of Sheba extraite de Salomon, la virtuosité lumineuse de Tornami a vagheggiar dans Alcina, l’émotion suspendue de Lascia ch’io pianga dans Rinaldo, la noblesse poétique de la Water Music, la ferveur du Gloria, la grâce intemporelle de Ombra mai fu dans Serse, le raffinement instrumental du Concerto grosso n°1 en sol majeur, ainsi que deux grands airs de Cléopâtre tirés de Giulio Cesare in Egitto.

Entre ombre et lumière, théâtre des passions, ferveur sacrée et éclat instrumental, ce concert mettra en valeur toute la richesse expressive de l’univers haendélien. La voix agile et lumineuse de Lucile-Lou GAIER rencontrera l’énergie et la sensibilité de l’Ensemble Baroque de l’Orchestre Universitaire de Picardie, jeune formation attachée à faire vivre et partager les œuvres du répertoire baroque.

Une soirée placée sous le signe de la beauté, de l’émotion et du plaisir musical partagé.

Concert organisé par Ferrières en Fête .

Place Armand Niquet Ferrières 80470 Somme Hauts-de-France

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English :

On Thursday, June 18, 2026 at 8:30pm, the Saint-André church in Ferrières will host Ombre et lumière du baroque, a concert devoted to the masterpieces of Georg Friedrich Handel, with Lucile-Lou GAIER, soprano, accompanied by the Ensemble Baroque de l?Orchestre Universitaire de Picardie.

A pivotal figure in European Baroque music, Handel?s work combines the grandeur of Italian style, the nobility of French taste and Germanic rigor. His operas, oratorios and instrumental pieces reveal an exceptional art of contrast: the brilliance of the great orchestral pages, the virtuosity of the arias, the expressive depth of the lyrical scenes and the dramatic intensity of the characters.

The program invites us to explore some of his most famous and moving pages: the dazzling Arrival of the Queen of Sheba from Salomon, the luminous virtuosity of Tornami a vagheggiar in Alcina, the suspended emotion of Lascia ch?io pianga in Rinaldo, the poetic nobility of Water Music, the fervor of Gloria, the timeless grace of Ombra mai fu in Serse, the instrumental refinement of Concerto grosso No. 1 in G major, and two great Cleopatra arias from Giulio Cesare in Egitto.

Between light and shade, the theater of passions, sacred fervor and instrumental brilliance, this concert will showcase the expressive richness of Handel?s universe. Lucile-Lou GAIER?s agile, luminous voice will meet the energy and sensitivity of the Ensemble Baroque de l?Orchestre Universitaire de Picardie, a young ensemble committed to bringing to life and sharing the works of the Baroque repertoire.

An evening of beauty, emotion and shared musical pleasure.

Concert organized by Ferrières en Fête

L’événement Ombre et lumière du baroque Chefs-d’œuvre de Haëndel par l’Orchestre Universitaire de Picardie Ferrières a été mis à jour le 2026-05-29 par OT D’AMIENS