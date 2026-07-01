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AGENDA · Arcy-sur-Cure

Concert aux Grottes d’Arcy Pièce montée Arcy-sur-Cure

lundi 20 juillet 2026 · Arcy-sur-Cure

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Lieu-dit Bois des Grottes
Ville
89270 Arcy-sur-Cure
Département
Yonne
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arcy-sur-Cure

Concert aux Grottes d’Arcy Pièce montée

Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 18:30:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Pièce Montée, un quatuor instrumental et vocal, guitare, contrebasse, caisse-claire et saxophone, prêt à vous emmener dans leur univers jazz.
Quatre voix en harmonie et aussi des compositions originales.   .

Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 90 63 

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English : Concert aux Grottes d’Arcy Pièce montée

L’événement Concert aux Grottes d’Arcy Pièce montée Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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