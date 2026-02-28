Les dames de coeur La chapelle Arcy-sur-Cure
Les dames de coeur La chapelle Arcy-sur-Cure vendredi 25 septembre 2026.
Les dames de coeur
La chapelle 8 Rue Louis Bailly Arcy-sur-Cure Yonne
Tarif : 13 – 13 – 30 EUR
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
2026-09-25
Une cheffe de chœur, quatre chanteuses accompagnées d’une contrebasse interprèteront des chants des peuples premiers, chants traditionnels et contemporains .
La chapelle 8 Rue Louis Bailly Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 58 80 cdbeugnon@gmail.com
