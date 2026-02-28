Les dames de coeur La chapelle Arcy-sur-Cure

Les dames de coeur

La chapelle 8 Rue Louis Bailly Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : 13 – 13 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Une cheffe de chœur, quatre chanteuses accompagnées d’une contrebasse interprèteront des chants des peuples premiers, chants traditionnels et contemporains .

La chapelle 8 Rue Louis Bailly Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 58 80 cdbeugnon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les dames de coeur

L’événement Les dames de coeur Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme du Grand Vézelay