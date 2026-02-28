Voyage musical La chapelle du Beugnon Arcy-sur-Cure

Voyage musical

La chapelle du Beugnon Hameau du Beugnon Arcy-sur-Cure Yonne

De Verlaine à Prévert

Judith Derain soprano et Frédérique Cambreling harpiste, vous emmènent dans un voyage musical original dans le cadre de la chapelle. .

La chapelle du Beugnon Hameau du Beugnon Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 58 80 cdbeugnon@gmail.com

