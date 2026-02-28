Un air de rien Arcy-sur-Cure
Hameau du Beugnon Arcy-sur-Cure Yonne
Tarif : 13 – 13 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
VIVE L’ETE soirée conviviale et festive avec deux spectacles familiaux conduits par les Amis du Théâtre d’Auxerre et les clowns de la Cie Charlotte. Diner partagé (chacun amène plat et boisson) avec animation
musicale … .
Hameau du Beugnon Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cdbeugnon@gmail.com
