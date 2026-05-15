Concert aux Petits joueurs : Perché Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-17 17:00 –

Gratuit : non Prix libre Tout public

Perché est un concert de poésie sonore aussi doux que punk, né de la rencontre de plusieurs univers artistiques. Perché nous invite à voyager dans une contrée particulière où des bruissements des mondes d’avant s’entremêlent à ceux du monde d’ici.Perché est une expérience sensorielle forte, portée par les sons et les mots.Sébastien Libolt et Yannick-Jeanno Jory ont collaboré à de nombreux projets pour des compagnies de danse, de théâtre ou de cirque. Il ont aussi composé pour des musique de films, des installations, des expositions et des performances.Sébastien Libolt a, entre autres, travaillé avec Philippe Decouflé, Brian Eno, Bertrand Belin, Arthur H ou les VRP.Yannick-Jeanno Jory, quant à lui, a compagnonné avec Philippe Decouflé, la Mano Negra, les VRP ou Les Pires, pour ne citer qu’eux.Il seront accompagnés sur scène par Fabienne Lallain, comédienne, chanteuse et metteuse en scène.

Aux Petits Joueurs – Bistrot Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

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