Concert avec Bang Bang Bang ! Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville samedi 13 juin 2026.

Granville

Concert avec Bang Bang Bang !

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Soirée Rock en bord de mer !

venez passer une belle soirée dans une ambiance décontractée et festive au Mercure Granville Le Grand Large !

À partir de 20h, profitez de la véranda avec vue sur la mer, d’un verre entre amis et d’une petite restauration sur place, avant le début du concert de Bang Bang Bang ! à 20h30.

Au programme des reprises rock des années 90, jouées avec passion par une bande de copains qui aiment partager leur énergie et leurs morceaux préférés. Une soirée simple, chaleureuse et pleine de bons souvenirs musicaux en perspective !

Entrée gratuite et ouverte à tous

Teaser du groupe https://youtu.be/KstHxhC8FrM?is=8QXXnnkOBd-M8tKP

On vous attend nombreux pour chanter, partager et passer un bon moment face à la mer ! .

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 h6644@accor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec Bang Bang Bang !

L’événement Concert avec Bang Bang Bang ! Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer