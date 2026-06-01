Concert avec CAT (Céline Autier Trio) Feytiat
Concert avec CAT (Céline Autier Trio) Feytiat samedi 27 juin 2026.
Feytiat
Concert avec CAT (Céline Autier Trio)
Parc de la Mairie Feytiat Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Concert avec CAT (Céline Autier Trio) Groupe Céline Autier Trio CAT, ou Céline Autier Trio, rassemble trois musiciens animés par un même instinct… celui d’explorer les chansons avec la grâce souple et vive d’un félin. Ensemble, ils font ronronner les époques et tissent un dialogue musical où chaque note retombe sur ses pattes.
En plein air. Sans inscriptions. .
Parc de la Mairie Feytiat Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 00
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English : Concert avec CAT (Céline Autier Trio)
L’événement Concert avec CAT (Céline Autier Trio) Feytiat a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Limoges Métropole
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