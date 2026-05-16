Concert avec Green River Sons pour le Téléthon Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat
Concert avec Green River Sons pour le Téléthon Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat samedi 5 décembre 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Concert avec Green River Sons pour le Téléthon
Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Dans le cadre du Téléthon 2026, concert avec Green River Sons .
Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 28 79 87 musikartdenoblat@gmail.com
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English : Concert avec Green River Sons pour le Téléthon
L’événement Concert avec Green River Sons pour le Téléthon Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de Noblat
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