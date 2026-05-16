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Concert avec Green River Sons pour le Téléthon Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Concert avec Green River Sons pour le Téléthon Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Concert avec Green River Sons pour le Téléthon Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat samedi 5 décembre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place Denis Dussoubs

Ville : 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : samedi 5 décembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Léonard-de-Noblat

Concert avec Green River Sons pour le Téléthon

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Dans le cadre du Téléthon 2026, concert avec Green River Sons   .

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 28 79 87  musikartdenoblat@gmail.com

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English : Concert avec Green River Sons pour le Téléthon

L’événement Concert avec Green River Sons pour le Téléthon Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de Noblat

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