Concert avec Green River Sons pour le Téléthon Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Concert avec Green River Sons pour le Téléthon

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Dans le cadre du Téléthon 2026, concert avec Green River Sons .

Salle des fêtes Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 28 79 87 musikartdenoblat@gmail.com

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English : Concert avec Green River Sons pour le Téléthon

L’événement Concert avec Green River Sons pour le Téléthon Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de Noblat