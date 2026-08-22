Concert avec la Camelote Isabelle Sartori Saint-Étienne-lès-Remiremont

Informations pratiques

Saint-Étienne-lès-Remiremont

Concert avec la Camelote

Isabelle Sartori Chapelle de la Suche Nexixard Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Camelote revisite avec talent les grands classiques de la chanson, que nous avons tous entendus. Le résultat est garanti, festif, joyeux et coloré. Si vous ne connaissez pas encore, n’hésitez plus, c’est un moment de pur plaisir en perspective avec ces trois musiciens de talent qui avaient ouvert cette première saison en avril dernier, et qui tout naturellement la termineront. Avant de nous quitter, un échange sera proposé autour d’un verre et d’un encas, afin d’évoquer la saison écoulée et les projets de la saison prochaine.Tout public

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Isabelle Sartori Chapelle de la Suche Nexixard Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 09 37 88 20

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English :

La Camelote skillfully reimagines the great classic songs we’ve all heard. The result is guaranteed to be festive, joyful, and vibrant. If you haven’t seen them yet, don’t hesitate—you’re in for a moment of pure pleasure with these three talented musicians, who kicked off this first season last April and will, quite naturally, bring it to a close. Before we part ways, there will be a chance to chat over drinks and snacks, reflecting on the past season and discussing plans for the next one.

L’événement Concert avec la Camelote Saint-Étienne-lès-Remiremont a été mis à jour le 2026-08-22 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME