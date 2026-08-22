Informations pratiques

Saint-Étienne-lès-Remiremont

Concert chants polyphoniques avec les Balkanes

Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 19:00:00

fin : 2026-09-06 20:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Quatre voix féminines, aux timbres fascinants s’enchevêtrent, s’envolent, effleurent les cimes ou glissent vers les graves les plus sombres, pour s’immerger dans un univers musical chatoyant, venu d’ailleurs. Elles offrent généreusement des histoires aux accents tragiques et des récits pleins d’humour, ciselant la tradition à leur image. L’humour et l’émotion traversent les frontières, et la magie s’installe…

Tantôt mélancoliques ou espiègles, ces quatre femmes alternent subtilement la pureté céleste de leurs voix et les rythmes endiablés des mélodies pour défricher le riche répertoire bulgare, celui des chants de la terre puisés aux sources de la tradition orale.Tout public

20 .

Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 09 37 88 20

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English :

Four female voices, with fascinating timbres, intertwine, soar, brush the highest notes, or glide down to the darkest bass notes, immersing themselves in a shimmering musical universe that seems to come from another world. They generously offer stories with tragic undertones and tales brimming with humor, shaping tradition in their own image. Humor and emotion transcend borders, and magic takes hold…

By turns melancholic and playful, these four women subtly alternate between the celestial purity of their voices and frenzied rhythms…of the melodies to bring to life the rich Bulgarian repertoire—songs of the earth drawn from the wellsprings of oral tradition.

L’événement Concert chants polyphoniques avec les Balkanes Saint-Étienne-lès-Remiremont a été mis à jour le 2026-08-22 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME