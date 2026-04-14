Concert avec le groupe « GREASY LUMBERJACKS », Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Concert avec le groupe « GREASY LUMBERJACKS » Jeudi 30 juillet, 21h00 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Emplacement: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T21:00:00+02:00 – 2026-07-30T23:00:00+02:00

Un concert des « GREASY LUMBERJACKS » c’est un grand moment d’euphorie électrique ! Tout y passe : du soul au punk en passant par le rock ou le blues. Des morceaux connus, parfois un peu moins, qui n’ont pas grand-chose en commun à part d’être repris avec une fougue jubilatoire par les Greasy Lumberjacks. Emmenés par leur charismatique et explosive chanteuse Lucie, ils proposent un vrai show, souvent drôle et toujours festif. Leur formule : des covers de luxe, du fun, du savoir-faire et une énorme énergie pour faire danser les gens… Le tout avec une bonne dose d’auto-dérision, car les Greasy LumberJacks font les choses sérieusement mais sans se prendre au sérieux.

Vous pouvez réservez votre place assise pour bénéficier d’une chaise aux premiers rangs sur le site du comité des fêtes ou par téléphone.

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle André Ravache, Place de la Duchesse Anne.

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