Concert avec le groupe YANTRIO Bretoncelles

Église Bretoncelles Orne

Début : 2026-04-18 16:00:00
2026-04-18

Bretoncelles Patrimoine & Nature accueille le groupe YANTRIO,, jazz manouche, réinterprétation de grands textes de la chanson française Brel, Brassens, Ferré, Nougaro etc…

Pratique en l’église.   .

Église Bretoncelles 61110 Orne Normandie  

