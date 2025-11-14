Concert avec le groupe YANTRIO Bretoncelles
Concert avec le groupe YANTRIO Bretoncelles samedi 18 avril 2026.
Concert avec le groupe YANTRIO
Église Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Bretoncelles Patrimoine & Nature accueille le groupe YANTRIO,, jazz manouche, réinterprétation de grands textes de la chanson française Brel, Brassens, Ferré, Nougaro etc…
Pratique en l’église. .
Église Bretoncelles 61110 Orne Normandie
English : Concert avec le groupe YANTRIO
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert avec le groupe YANTRIO Bretoncelles a été mis à jour le 2025-11-14 par OT CdC Coeur du Perche