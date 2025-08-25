« Lennon& McCartney » Spectacle Salle des Fêtes Bretoncelles

« Lennon& McCartney » Spectacle Salle des Fêtes Bretoncelles samedi 25 avril 2026.

« Lennon& McCartney » Spectacle

Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Pratique à la salle des fêtes ouverture bar et animation musicale à 19h30.

Une organisation de la commune de Bretoncelles en partenariat avec l’association Halem Théâtre. .

Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles 61110 Orne Normandie

English : « Lennon& McCartney » Spectacle

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « Lennon& McCartney » Spectacle Bretoncelles a été mis à jour le 2025-08-25 par OT CdC Coeur du Perche