Concert avec Soena Salle des Fêtes Vallon-en-Sully

Informations pratiques

Vallon-en-Sully

Concert avec Soena

Salle des Fêtes Rte de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez assister à cette belle soirée musicale avec le duo Soena organisée par le comité des fêtes de Vallon en Sully !

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Salle des Fêtes Rte de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 89 75 63 debouesse.loic@orange.fr

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English :

Come enjoy %E0 this wonderful evening of music with the duo Soena, organized by the Vallon-en-Sully Festival Committee!

L’événement Concert avec Soena Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-08-21 par Montluçon Tourisme