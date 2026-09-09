Concert avec Soena Salle des Fêtes Vallon-en-Sully
samedi 12 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Vallon-en-Sully
Informations pratiques
Vallon-en-Sully
Concert avec Soena
Salle des Fêtes Rte de Nassigny Vallon-en-Sully Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez assister à cette belle soirée musicale avec le duo Soena organisée par le comité des fêtes de Vallon en Sully !
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Salle des Fêtes Rte de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 89 75 63 debouesse.loic@orange.fr
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English :
Come enjoy %E0 this wonderful evening of music with the duo Soena, organized by the Vallon-en-Sully Festival Committee!
L’événement Concert avec Soena Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-08-21 par Montluçon Tourisme
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