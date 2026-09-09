JEP 2026 Péniche Espanola Le long du Canal, près du bar le Sully Vallon-en-Sully

samedi 19 septembre 2026 · Le long du Canal, près du bar le Sully · Vallon-en-Sully

Informations pratiques

Vallon-en-Sully

JEP 2026 Péniche Española

Le long du Canal, près du bar le Sully Allée des Soupirs Vallon-en-Sully Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

En partenariat avec la Communauté de Communes du Val de Cher, les adhérents de l’AVPF proposent une visite de la péniche, dans laquelle sera installée une exposition de l’historien Alain Gourbet sur le passé historique et industriel du Canal de Berry.

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Le long du Canal, près du bar le Sully Allée des Soupirs Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 82 31 80 assos.avpf@gmail.com

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English :

In partnership with the Val de Cher Community of Communes, AVPF members are offering a tour of the barge, which will host an exhibition by historian Alain Gourbet on the historical and industrial heritage of the Berry Canal.

L’événement JEP 2026 Péniche Española Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-09-01 par Montluçon Tourisme