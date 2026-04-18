Concert avec Tom Carre à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse
Concert avec Tom Carre à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse mardi 5 mai 2026.
La Geneytouse
Concert avec Tom Carre à la Maison du Berger
Le Puyjoubert La maison du Berger La Geneytouse Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Découvert lors d’un concert au Pays basque l’été dernier, je suis particulièrement heureux de vous faire partager cette joie de l’entendre à nouveau.
Pianiste français nommé Révélation Classique de l’ADAMI 2023, Tom Carré captive par sa voix singulière . Son premier disque, Noctuelles, publié chez Scala Music en janvier 2023, est unanimement salué par la critique et obtient un CHOC de Classica. .
Le Puyjoubert La maison du Berger La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 73 79 emfdsp@gmail.com
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English : Concert avec Tom Carre à la Maison du Berger
L’événement Concert avec Tom Carre à la Maison du Berger La Geneytouse a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de Noblat
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