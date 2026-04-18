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Présentation du festival des francophonies 2026 à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse

Présentation du festival des francophonies 2026 à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse

Présentation du festival des francophonies 2026 à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse samedi 18 avril 2026.

Lieu : Le Puyjoubert

Adresse : La maison du Berger

Ville : 87400 La Geneytouse

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Présentation du festival des francophonies 2026 à la Maison du Berger

Le Puyjoubert La maison du Berger La Geneytouse Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Présentation en avant première du festival des francophonies 2026.
Spectacle mis en scène par Serge Wolsperger (Luxembourg), suivi d’une rencontre avec les artistes.   .

Le Puyjoubert La maison du Berger La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 73 79  emfdsp@gmail.com

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English : Présentation du festival des francophonies 2026 à la Maison du Berger

L’événement Présentation du festival des francophonies 2026 à la Maison du Berger La Geneytouse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Noblat