Présentation du festival des francophonies 2026 à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse

Présentation du festival des francophonies 2026 à la Maison du Berger

Le Puyjoubert La maison du Berger La Geneytouse Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Présentation en avant première du festival des francophonies 2026.

Spectacle mis en scène par Serge Wolsperger (Luxembourg), suivi d’une rencontre avec les artistes. .

Le Puyjoubert La maison du Berger La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 73 79 emfdsp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation du festival des francophonies 2026 à la Maison du Berger

L’événement Présentation du festival des francophonies 2026 à la Maison du Berger La Geneytouse a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Noblat