Concert piano jazz, Adrien Brandeis à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse
Concert piano jazz, Adrien Brandeis à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse mercredi 29 avril 2026.
La Geneytouse
Concert piano jazz, Adrien Brandeis à la Maison du Berger
Le Puyjoubert La maison du Berger La Geneytouse Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Adrien BRANDEIS présentera un programme piano jazz.
Adrien a déjà une biographie impressionnante.
A 32 ans, il a présenté sa musique dans 16 pays et de nombreux festivals de jazz et théâtres comme le Nice Jazz Festival, Jazz à Toulon, Love Suprême Jazz Festival (UK), San Jose Jazz Festival (USA), JazzOpen Stuttgart (Allemagne), Umbria Jazz Festival, Opéra La Fenice, (Italie) Leopolis Jazz Festival, (Ukraine), Festival de Musique de Morelia, Théâtre Juarez, (Mexique), A to Jazz Festival (Bulgarie), Kongsberg Jazz Festival (Norvège), Blue Note Jazz Club (Chine). .
Le Puyjoubert La maison du Berger La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 73 79 emfdsp@gmail.com
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English : Concert piano jazz, Adrien Brandeis à la Maison du Berger
L’événement Concert piano jazz, Adrien Brandeis à la Maison du Berger La Geneytouse a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de Noblat
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