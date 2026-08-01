Concert avec Valliah Chanteuse Hôtel Mercure le Grand Large Granville

Informations pratiques

Granville

Concert avec Valliah Chanteuse

Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Concert avec Valliah Chanteuse

Et si vous profitiez d’un concert dans l’un des plus beaux panoramas de Granville ?

Nous vous invitons à vivre une soirée unique dans notre véranda panoramique, offrant une vue imprenable sur la mer et les îles Chausey.

Laissez-vous emporter par la voix de Valliah, qui vous accompagnera tout au long de la soirée dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Imaginez-vous confortablement installé, un verre à la main, bercé par la musique, tandis que le soleil laisse place aux couleurs du soir sur la Manche… Un moment de détente à partager en couple, entre amis ou en famille.

Bar et petite restauration seront proposés sur place pour accompagner votre soirée

Planches apéritives

Fozzas

Saucissons

Crêpes, glaces et autres gourmandises

Entrée gratuite Ouvert à tous

Venez découvrir ou redécouvrir notre établissement sous un autre angle, profiter d’une vue exceptionnelle sur la mer et partager un moment musical dans un cadre privilégié.

Nous avons hâte de vous accueillir pour cette belle soirée d’été ! .

Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

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English : Concert avec Valliah Chanteuse

L’événement Concert avec Valliah Chanteuse Granville a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Granville Terre et Mer