Concert b3x et nadixion Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Monein

Concert b3x et nadixion

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

DJ’S set et Reggae Une soirée explosive où le reggae se mêle aux rythmes urbains. Préparez-vous à danser et à vibrer sur des sons caribéens.

Bar et restauration sur place. .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 39 71 04 lemoulinbouge@gmail.com

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English : Concert b3x et nadixion

L’événement Concert b3x et nadixion Monein a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Béarn