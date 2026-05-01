Concert b3x et nadixion Quartier Loupien Route de Pardies Monein
Concert b3x et nadixion Quartier Loupien Route de Pardies Monein samedi 16 mai 2026.
Monein
Concert b3x et nadixion
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
DJ’S set et Reggae Une soirée explosive où le reggae se mêle aux rythmes urbains. Préparez-vous à danser et à vibrer sur des sons caribéens.
Bar et restauration sur place. .
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 39 71 04 lemoulinbouge@gmail.com
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English : Concert b3x et nadixion
L’événement Concert b3x et nadixion Monein a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Béarn
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