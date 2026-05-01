Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert b3x et nadixion Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Concert b3x et nadixion Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Concert b3x et nadixion Quartier Loupien Route de Pardies Monein samedi 16 mai 2026.

Lieu : Quartier Loupien Route de Pardies

Adresse : Le Moulin bouge

Ville : 64360 Monein

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Monein

Concert b3x et nadixion

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

DJ’S set et Reggae Une soirée explosive où le reggae se mêle aux rythmes urbains. Préparez-vous à danser et à vibrer sur des sons caribéens.
Bar et restauration sur place.   .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 39 71 04  lemoulinbouge@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert b3x et nadixion

L’événement Concert b3x et nadixion Monein a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Monein (Pyrénées-Atlantiques)