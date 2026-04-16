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CONCERT « Bach, de deux à cinq voix » Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

CONCERT « Bach, de deux à cinq voix » Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

CONCERT « Bach, de deux à cinq voix » Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 18 avril 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Avec les classes
de :

Classes de Françoise Dornier (Orgue), Véronique Guivier Rinaldo (Guitare), Marta Power (Harpe) , Aurèle Gerin (Percussions), Évelina Borbei (Piano), Danièle Ghiandai (Piano) et Laurence Feltz (Piano)

Concert « Bach, de deux à cinq voix » ; Crédits : CMA5

Ce concert de musique de chambre avec Orgue, Guitare, Harpe, Piano et Percussions, vous est proposé par les élèves en musique du conservatoire Gabriel Fauré
Le samedi 18 avril 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T18:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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