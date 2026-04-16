Avec les classes

de :

Classes de Françoise Dornier (Orgue), Véronique Guivier Rinaldo (Guitare), Marta Power (Harpe) , Aurèle Gerin (Percussions), Évelina Borbei (Piano), Danièle Ghiandai (Piano) et Laurence Feltz (Piano)

Concert « Bach, de deux à cinq voix » ; Crédits : CMA5

Ce concert de musique de chambre avec Orgue, Guitare, Harpe, Piano et Percussions, vous est proposé par les élèves en musique du conservatoire Gabriel Fauré

Le samedi 18 avril 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T18:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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