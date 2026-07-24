AGENDA · Sèvremont
Concert Bach de la Shkolnikova Academy Rue Duguesclin Sèvremont
vendredi 7 août 2026 · Rue Duguesclin · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
Concert Bach de la Shkolnikova Academy
Rue Duguesclin Chapelle Notre-Dame-de-Lorette Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert Bach
Œuvres pour violon, alto et violoncelle de J.S. Bach .
Rue Duguesclin Chapelle Notre-Dame-de-Lorette Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bach Concert
L’événement Concert Bach de la Shkolnikova Academy Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
À voir aussi à Sèvremont (Vendée)
- Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Château de la Flocellière Sèvremont 6 août 2026
- Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Château de la Flocellière Sèvremont 8 août 2026
- Balade estivale Salle de la Butte Sèvremont 10 août 2026
- Cuisine & popote cuisine de fin d’été Sèvremont 21 août 2026
- Stage jardin cultiver son potager d’hiver Sèvremont 21 août 2026