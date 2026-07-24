Concert Bach de la Shkolnikova Academy Rue Duguesclin Sèvremont

Informations pratiques

Sèvremont

Concert Bach de la Shkolnikova Academy

Rue Duguesclin Chapelle Notre-Dame-de-Lorette Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert Bach

Œuvres pour violon, alto et violoncelle de J.S. Bach .

Rue Duguesclin Chapelle Notre-Dame-de-Lorette Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91

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English :

Bach Concert

L’événement Concert Bach de la Shkolnikova Academy Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges