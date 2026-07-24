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AGENDA · Sèvremont

Concert Bach de la Shkolnikova Academy Rue Duguesclin Sèvremont

vendredi 7 août 2026 · Rue Duguesclin · Sèvremont

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue Duguesclin
Adresse
Chapelle Notre-Dame-de-Lorette
Ville
85700 Sèvremont
Département
Vendée
Tarif

Sèvremont

Concert Bach de la Shkolnikova Academy

Rue Duguesclin Chapelle Notre-Dame-de-Lorette Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concert Bach
Œuvres pour violon, alto et violoncelle de J.S. Bach   .

Rue Duguesclin Chapelle Notre-Dame-de-Lorette Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91 

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English :

Bach Concert

L’événement Concert Bach de la Shkolnikova Academy Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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